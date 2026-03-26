В заболоченном месте на улице Нейтральной нашли тело мужчины

Происшествия

Печать
Max

В Пензе в среду, 25 марта, в заболоченной местности в районе улицы Нейтральной обнаружили тело мужчины.

Спасатели получили сообщение о ЧП от оперативного дежурного полиции. Они выехали на место и достали тело погибшего.

Его передали полицейским для дальнейшей проверки, рассказали в Пензенском пожарно-спасательном центре.

Личность погибшего установили. Это мужчина 1963 года рождения.

На его теле не обнаружено повреждений, указывающих на криминальный характер смерти, назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в региональном СУ СКР.

Проводится проверка.

5 января в Пензе на остановке «Автодорожный колледж» на проспекте Победы нашли тело жителя областного центра 1948 года рождения.

Горожане предположили, что он умер от переохлаждения.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
смерть вода спасатель
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!