В заболоченном месте на улице Нейтральной нашли тело мужчины

В Пензе в среду, 25 марта, в заболоченной местности в районе улицы Нейтральной обнаружили тело мужчины.

Спасатели получили сообщение о ЧП от оперативного дежурного полиции. Они выехали на место и достали тело погибшего.

Его передали полицейским для дальнейшей проверки, рассказали в Пензенском пожарно-спасательном центре.

Личность погибшего установили. Это мужчина 1963 года рождения.

На его теле не обнаружено повреждений, указывающих на криминальный характер смерти, назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в региональном СУ СКР.

Проводится проверка.

5 января в Пензе на остановке «Автодорожный колледж» на проспекте Победы нашли тело жителя областного центра 1948 года рождения.

Горожане предположили, что он умер от переохлаждения.