Сетевое издание|18+|Воскресенье|5 ноя 2023|12:28
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+11oC
+12oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

В Чемодановке легковой автомобиль улетел в кювет

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В воскресенье, 5 ноября, в Чемодановке Бессоновского района случилось ДТП. Авария спровоцировала пробку.

Об этом сообщил пользователь чата «Дорожная обстановка Пензы». Он отметил, что ДТП произошло поблизости от дорожно-строительного управления.

На кадрах, выложенных в чате, - легковой автомобиль, после столкновения вылетевший с трассы в кювет. На помощь пострадавшим пришли другие водители. У машины другого участника ДТП покорежена передняя часть.

Движение на этом участке дороги затруднено.

На данный момент официальной информации о случившемся нет.

1 сентября на 652-м километре федеральной автодороги, на территории между селами Кижеватово и Чемодановка, лоб в лоб столкнулись два отечественных автомобиля - ВАЗ-2104 и ВАЗ-2115. Водитель «четверки» погиб на месте. 42-летнего пассажира ВАЗ-2115 доставили в больницу.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео invite.viber.com, Дорожная обстановка Пензы
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте