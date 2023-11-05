В Чемодановке легковой автомобиль улетел в кювет

05.11.2023 | 11:46

В воскресенье, 5 ноября, в Чемодановке Бессоновского района случилось ДТП. Авария спровоцировала пробку.

Об этом сообщил пользователь чата «Дорожная обстановка Пензы». Он отметил, что ДТП произошло поблизости от дорожно-строительного управления.

На кадрах, выложенных в чате, - легковой автомобиль, после столкновения вылетевший с трассы в кювет. На помощь пострадавшим пришли другие водители. У машины другого участника ДТП покорежена передняя часть.

Движение на этом участке дороги затруднено.

На данный момент официальной информации о случившемся нет.

1 сентября на 652-м километре федеральной автодороги, на территории между селами Кижеватово и Чемодановка, лоб в лоб столкнулись два отечественных автомобиля - ВАЗ-2104 и ВАЗ-2115. Водитель «четверки» погиб на месте. 42-летнего пассажира ВАЗ-2115 доставили в больницу.