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Происшествия

На улице Циолковского в Пензе сбили 85-летнюю женщину

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В среду, 1 ноября, на улице Циолковского в Пензе под колеса автомобиля попал пешеход. Фотографии с места ДТП появились в Сети.

Авария произошла в 7:25 у перекрестка возле дома № 16. По предварительным данным, 28-летний водитель Fiat сбил 85-летнюю женщину.

На выложенных в Сеть кадрах запечатлена пострадавшая, лежащая на проезжей части, ей пытаются помочь прохожие. По словам очевидцев, трагедия случилась на пешеходном переходе.

«Жива или нет - неизвестно», - отметил автор.

Пензенцы стали обсуждать произошедшее: «Проезжал сегодня, где сбили. Реанимация стояла», «Машина - источник повышенной опасности, поэтому при наезде на человека вина в большинстве случаев возлагается именно на водителя. Человек за рулем перед пешеходным переходом обязан снизить скорость и контролировать ситуацию», «Пешеходы! Тоже убеждайтесь, пожалуйста, в безопасности маневра. Жаль, конечно! Надеемся, что жива», - отметили горожане.

Как сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области, женщина доставлена в медучреждение.

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Источник — фото vk.com/penzanovosti
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