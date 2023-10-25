В Засечном темноту назвали причиной ДТП с участием пешехода

25.10.2023 | 07:51

Вечером во вторник, 24 октября, в селе Засечном Пензенского района произошло ДТП с участием пешехода. Видео выложил в Сеть очевидец. По его мнению, причиной несчастного случая стала темнота и отсутствие благоустройства.

«В Засечном возле кондитерской фабрики «Ванюшкины сладости» сбили человека. Отсутствие тротуара вынуждает людей ходить по проезжей части. Уличное освещение не работает. Результат: пострадавшего отвезли на машине скорой помощи. У нас сделали тротуар. Но летом перекопали и забросили, даже не закопали! Просто огородили яму и оставили грязь!» - рассказал он.

Комментаторы ужаснулись состоянию территории.

«Вот это темень, что ж там можно увидеть?????! Какая безответственность!!!», «Даже днем пройти по дороге невозможно - полоса препятствий», - написали они.

Подписчики отметили, что подобная ситуация сложилась и в областном центре.

«С освещением не только в Засечном, но и в Пензе надо что-то делать. Водители едут наощупь, пешеходов на пешеходных переходах даже не видно, потому что не освещаются», - написал один из них.

«Шла пешком с работы через частный сектор на Шуисте, ни одного фонаря, просто жуть. Ни нормального асфальта, ни света. Зато в центре каждый год то плитку, то асфальт меняем», - упрекнула городские власти другая жительница Пензы.

«Весь город в ямах, без фонарного освещения, в колодцах», - подвел итог третий горожанин.