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Происшествия

Стало известно, кто пострадал в вечернем ДТП в Заре

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В Госавтоинспекции прокомментировали дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода в Заре, случившееся в понедельник, 30 октября.

Предварительно установлено, что в 19:15 напротив дома № 45 на улице Новоселов 63-летний водитель автомобиля «Лада-Гранта» сбил 41-летнего мужчину. Тот получил травмы и был госпитализирован.

Местные жители ранее заявили, что причиной происшествия стала темнота. Люди страдают из-за отсутствия освещения и считают, что вдоль дороги давно необходимо установить фонари.

В тот же вечер в регионе случились еще две аварии, в которых пострадали пешеходы.

Первая - на улице Зеленодольской в Пензе. По предварительным данным, в 21:00 около дома № 42 39-летний водитель «Лады-Гранты» сбил 75-летнего пенсионера.

Второе ЧП было в Каменке. В 18:20 напротив дома № 193Б на улице Белинской 31-летний мужчина на Chevrolet Lanos наехал на 42-летнего пешехода.

Обоим пострадавшим потребовалась госпитализация. По каждому из фактов сейчас проводится проверка, сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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