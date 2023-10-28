В Пензенской области за день пострадали два пешехода

28.10.2023 | 11:39

В пятницу, 27 октября, в Пензенской области два человека попали под колеса автомобилей.

Одно ДТП случилось в Пензе. В 8:25 напротив дома № 16 на улице Тернопольской 40-летний водитель автомобиля Citroen C4 наехал на 28-летнюю женщину, а затем врезался в стоящий автобус МАЗ.

Второе происшествие зафиксировано в Заречном. В 18:24 у дома № 15 на проспекте 30-летия Победы 74-летнюю пенсионерку сбил Lexus под управлением 42-летнего водителя.

Обе пострадавшие госпитализированы с травмами.

«Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Ранее стало известно, что за сутки подразделения МЧС 14 раз привлекались на ликвидацию последствий ДТП.