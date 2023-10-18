В Сосновоборске пропала 63-летняя Нина Дергунова

18.10.2023 | 17:41

В Сосновоборске Пензенской области больше недели ищут 63-летнюю Нину Ивановну Дергунову. Она пропала 10 октября, с тех пор о ее судьбе ничего не известно.

Информация о поиске пенсионерки появилась в телеграм-канале регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт».

Рост пропавшей - 160 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темные с красным оттенком, глаза карие.

Женщина была одета в черную куртку ниже колен, обувь - полусапожки того же цвета. При себе у нее белая сумка.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о Нине Дергуновой, просят сообщить об этом по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или номеру 112.

Ранее в Пензе объявили розыск 81-летней местной жительницы Людмилы Петровны Устьянцевой (Совостиной). В воскресенье, 8 октября, женщина вышла из дома и не вернулась.