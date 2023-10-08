В Пензе пропала пенсионерка в зеленых штанах и свитере

08.10.2023 | 20:39

В Пензе объявлен розыск 81-летней местной жительницы Людмилы Петровны Устьянцевой (Совостиной). В воскресенье, 8 октября, женщина вышла из дома и не вернулась.

Информация об этом появилась на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

Рост пропавшей - 154 сантиметра, телосложение худощавое. У пензячки седые волосы и серые глаза. На ней были зеленые штаны и свитер, розовые резиновые шлепанцы, ярко-красный платок.

Волонтеры отметили, что женщина нуждается в медицинской помощи, дезориентирована.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, просят позвонить по номеру горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.