В Кузнецке при пожаре в многоэтажке погиб 40-летний мужчина

В ночь на среду, 18 октября, на улице Белинского в Кузнецке случился смертельный пожар. Сигнал поступил в ГУ МЧС России по Пензенской области в 1:20.
Сгорела комната площадью 18 кв. метров в квартире, расположенной на 7-м этаже 9-этажного дома № 109.
«В результате пожара погиб мужчина 1983 года рождения. Спасено 7 человек, эвакуировано 35 человек», - сообщили в пресс-службе управления.
На тушение огня выезжали 16 пожарных, задействовали 5 спецмашин.
Сейчас по факту пожара проводится проверка, устанавливаются причина и все обстоятельства случившегося.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀