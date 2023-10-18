В Кузнецке при пожаре в многоэтажке погиб 40-летний мужчина

18.10.2023 | 09:11

В ночь на среду, 18 октября, на улице Белинского в Кузнецке случился смертельный пожар. Сигнал поступил в ГУ МЧС России по Пензенской области в 1:20.

Сгорела комната площадью 18 кв. метров в квартире, расположенной на 7-м этаже 9-этажного дома № 109.

«В результате пожара погиб мужчина 1983 года рождения. Спасено 7 человек, эвакуировано 35 человек», - сообщили в пресс-службе управления.

На тушение огня выезжали 16 пожарных, задействовали 5 спецмашин.

Сейчас по факту пожара проводится проверка, устанавливаются причина и все обстоятельства случившегося.