Молодой водитель сгоревшего у «Дубравы» автомобиля погиб

В Госавтоинспекции прокомментировали смертельную аварию, случившуюся во вторник, 17 октября, у поселка «Дубрава» в Веселовке.
Предварительно установлено, что в 14:45 около дома № 46 на улице Летней 34-летний водитель автомобиля Chevrolet Lanos врезался в деревья, после чего машина загорелась.
Молодой человек скончался.
«В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
«Говорят, сгорел заживо...»; «Кошмар», - высказались пользователи в Сети.
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