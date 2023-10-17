Молодой водитель сгоревшего у «Дубравы» автомобиля погиб

17.10.2023 | 16:38

В Госавтоинспекции прокомментировали смертельную аварию, случившуюся во вторник, 17 октября, у поселка «Дубрава» в Веселовке.

Предварительно установлено, что в 14:45 около дома № 46 на улице Летней 34-летний водитель автомобиля Chevrolet Lanos врезался в деревья, после чего машина загорелась.

Молодой человек скончался.

«В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

«Говорят, сгорел заживо...»; «Кошмар», - высказались пользователи в Сети.