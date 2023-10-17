На ул. Зеленодольской автомобиль врезался в дерево и вспыхнул

17.10.2023 | 15:48

Во вторник, 17 октября, на улице Зеленодольской в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобиль вспыхнул и сгорел дотла.

Авария произошла днем в районе поселка «Дубрава». Водитель врезался в дерево, машина замерла между стволами в полувертикальном положении и загорелась.

В ГУ МЧС России по Пензенской области пояснили, что пожар уже потушен. Информация о ДТП уточняется.

«Там, как поднимаешься вверх, выкопали глубокую траншею! Не огородили! Может, она спровоцировала аварию?»; «Говорят, сгорел заживо...» - поделились информацией пензенские пользователи в Сети.

12 октября аналогичная авария произошла на улице Ново-Тамбовской. 28-летний водитель ВАЗ-2112 не справился с управлением и врезался в дерево. Машина опрокинулась и вспыхнула. Автомобилист от полученных травм скончался на месте.