В микрорайоне Арбеково под бетонные плиты попала собака

16.10.2023 | 13:02

Пензенские спасатели вызволили собаку, которая застряла под бетонными плитами. ЧП с животным случилось в районе 624-го километра трассы М-5.

Сейчас там строят развязку и надземный пешеходный переход.

Сообщение о происшествии сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра получили днем 14 октября.

Специалисты применили гидравлический аварийно-спасательный инструмент и вызволили животное из заточения.

Сотрудники ГБУ «ППСЦ» не раз приходили на помощь попавшим в беду собакам. Так, в марте этого года домашний пес провалился в полость под большим слоем грунта. Хозяин не смог самостоятельно достать его и позвонил специалистам.

Чтобы спасти животное, потребовалось убрать грунт и демонтировать металлическую конструкцию. После этого пса удалось извлечь из ловушки.