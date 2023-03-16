Из-под земли достали: в Пензе спасатели выручили собаку

16.03.2023 | 10:47

В среду, 15 марта, пензенские спасатели вновь пришли на выручку животному, попавшему в беду.

В пожарно-спасательный центр обратился житель областного центра. Он рассказал, что его домашняя собака упала в полость под большим слоем грунта. Хозяин не смог самостоятельно достать пса и позвонил специалистам.

«Спасатели произвели выемку грунта и с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента демонтировали металлическую конструкцию. После этого животное было извлечено на поверхность и передано хозяину», - сообщили в ГБУ «ППСЦ».

Сотрудники пожарно-спасательного центра постоянно помогают животным, оказавшимся в опасной ситуации. Так, в апреле 2022 года им удалось спасти щенка, оказавшегося на островке посреди водоема. Рыбаки пытались вызволить пса из плена, но тот не шел в руки. Спасатели прибыли на остров со снаряжением и поймали одичавшее животное.

В июне они спасли пса, упавшего в заброшенный погреб в гаражном кооперативе «Сатурн» на улице Пушанина. По словам обратившегося в ППСЦ горожанина, несчастное животное просидело в темнице несколько дней.

В августе они вытащили из технологического колодца на территории тепличного комбината упавшую туда собаку и вызволили из западни котенка, который провалился за фальшстену и батарею. А в сентябре по просьбе пензячки достали из переливного колодца на улице Некрасова щенка.

Также в прошлом году сотрудники ППСЦ приютили таксу, которая бегала в магазине на улице Кижеватова и от испуга никого к себе не подпускала. Они привезли собаку к себе на службу, разместили объявление и нашли хозяина четвероногой потеряшки.