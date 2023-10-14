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Происшествия

В Городищенском районе глубокой ночью погиб водитель «Лады»

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В пятницу, 13 октября, в Городищенском районе произошла авария, которая унесла жизнь человека.

По предварительным данным, в 3:00 на 7-м километре автодороги Городище - Шемышейка автомобиль «Лада-2114» врезался в ограждение и опрокинулся в кювет.

39-летний водитель от полученных травм скончался.

«Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего», - проинформировали в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

6 октября в Пензенской области случилось два смертельных ДТП. Одно - на улице 40 лет Октября в Пензе: Datsun on-DO с символикой такси сбил 61-летнего мужчину. Пешеход погиб.

Вторая автокатастрофа произошла в Кузнецком районе. На 745-м километре трассы М-5 «Урал» столкнулись Volkswagen Jetta и Man TGX с полуприцепом. 68-летний водитель и 55-летний пассажир Volkswagen скончались на месте.

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