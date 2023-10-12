ДТП на Володарского: пензенцев возмутили неработающие светофоры

12.10.2023 | 12:09

Вечером среды, 11 октября, на пересечении улиц Володарского и Кураева в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.

Предварительно установлено, что в 16:35 20-летняя автолюбительница на Renault Logan сбила женщину 1962 года рождения.

«В результате происшествия пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Очевидцы аварии напомнили, что на перекрестке недавно появились светофоры, но пока они не работают.

«Три недели назад здесь установили светофоры. А подключить забыли! Как обычно, ждут жертв... Ау, процесс пошел!» - возмутился горожанин в Сети.

Работы по установке автоматического регулировщика на пересечении Володарского и Кураева начались 25 сентября. По Кураева на этом участке планируют разрешить ездить по прямой. Сейчас при движении со стороны Московской и Красной можно только поворачивать направо. Новые светофоры установили на средства, сэкономленные по итогам торгов на ремонт дорог.