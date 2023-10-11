В Колышлейском районе погиб 35-летний водитель «Нивы»

11.10.2023 | 11:27

Во вторник, 10 октября, в Колышлейском районе в ДТП погиб человек.

По предварительным данным, в 16:10 на 56-м километре дороги Пенза - Балашов - Михайловка столкнулись «Шевроле Нива» под управлением 35-летнего мужчины и КамАЗ с прицепом, за рулем которого был 27-летний шофер.

Водитель «Нивы» от полученных травм скончался на месте, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Причины и обстоятельства трагедии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее стало известно, что в тот же день в Пензенском районе на трассе Нижний Новгород - Саратов столкнулись грузовой ГАЗ и Scania с полуприцепом. От удара машины разбросало по разным кюветам, ГАЗ опрокинулся. Находившийся в нем 60-летний водитель от полученных травм скончался.