Авария под Кузнецком унесла жизни двух человек

В Кузнецком районе случилось серьезное ДТП с участием большегруза и легкового автомобиля. Кадры с места происшествия появились в ночь на субботу, 8 октября.
Их опубликовали в социальной сети «ВКонтакте».
По словам автора видео, водитель легковушки не справился с управлением и врезался в большегруз. После удара машина вспыхнула.
«Внутри горят люди. Видно, как горит человек. Неизвестно, был ли один человек в машине или несколько», - прокомментировал ролик автор.
По его словам, ДТП смертельное. Оно случилось недалеко от гостиницы «У мамы», расположенной поблизости от села Поселки Кузнецкого района.
Аварию прокомментировали в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
По предварительным данным, около 20:36 6 октября на 745-м километре дороги М-5 столкнулись Volkswagen Jetta под управлением 68-летнего мужчины и грузовик МAN с полуприцепом, за рулем находился 33-летний шофер.
От удара большегруз слетел с дороги в кювет, полуприцеп опрокинулся. Volkswagen также оказался в кювете и загорелся.
«В результате происшествия водитель и пассажир Volkswagen, мужчина 1968 года рождения, от полученных телесных повреждений скончались на месте, водитель МAN получил телесные повреждения и после оказания медицинской помощи отпущен», - сообщили в отделении пропаганды.
По факту случившегося проводится проверка.
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