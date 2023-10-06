Опубликовано видео с тушения пожара на 2-й Офицерской улице

06.10.2023 | 12:14

ГУ МЧС России по Пензенской области опубликовало кадры тушения пожара на 2-й Офицерской улице. ЧП случилось вечером в четверг, 5 октября.

Сигнал о возгорании спасатели получили в 19:43. На место выехали 4 пожарные машины.

«Горели 2 дома. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Противопожарные разрывы между домами отсутствовали, поэтому пожар получил такое распространение», - рассказали в МЧС.

Однако спасателям удалось отстоять соседние строения и не допустить распространения пламени. Всего в тушении участвовали 49 человек и 8 спецмашин.

По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал. Причину возгорания предстоит выяснить специалистам.