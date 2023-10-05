На ул. Карпинского стоявшая машина сбила трех пешеходов

05.10.2023 | 13:03

Вечером в среду, 4 октября, на улице Карпинского в Пензе случилось нестандартное дорожно-транспортное происшествие.

Предварительно установлено, что в 17:15 напротив дома № 40а (в районе «Глобуса») 34-летняя женщина на автомобиле Kia Ceed врезалась в стоявшую Toyota Tercel.

От удара Toyota сместилась вперед и сбила трех женщин-пешеходов. Все они получили травмы: 75-летней пенсионерке потребовалась госпитализация, двух других пострадавших, 1967 и 1974 года рождения, после оказания медицинской помощи отпустили.

Автомобилистка в аварии не пострадала.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.