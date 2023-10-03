На трассе М-5 в Мокшанском районе вспыхнул самосвал

03.10.2023 | 19:36

Вечером во вторник, 3 октября, на трассе в Мокшанском районе загорелся грузовой автомобиль. О ЧП сообщили очевидцы.

«Горит самосвал на М-5 после иссинского поворота», - написали они.

На выложенных в Сеть кадрах видно, что пламя сначала охватило переднюю часть машины, затем распространилось по всему кузову.

О наличии или отсутствии пострадавших пока не сообщается. Официальной информации о ДТП нет.

В этот же день на дороге в Городище «четверка» загорелась после столкновения с иномаркой. Погибших нет. Огонь уничтожил транспортное средство.