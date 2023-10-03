В Городище ВАЗ-2104 сгорел после аварии

03.10.2023 | 18:23

Во вторник, 3 октября, в Городище случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух ВАЗов.

Об аварии сообщили очевидцы ее последствий. Автомобили столкнулись на пересечении улиц Московской и Матросова.

ВАЗ-2104 после удара оказался на боку и загорелся. Прибывшие на место ДТП пожарные потушили пламя.

«Автомобиль выгорел полностью. Сотрудники ДПС выясняют все обстоятельства случившегося. В результате аварии погибших нет», - уточнили очевидцы.

В августе в Вадинском районе загорелся «УАЗ-Патриот», оказавшийся в кювете. Водитель получил травмы, его госпитализировали. 59-летний пассажир погиб на месте.