В Городище ВАЗ-2104 сгорел после аварии

Во вторник, 3 октября, в Городище случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух ВАЗов.
Об аварии сообщили очевидцы ее последствий. Автомобили столкнулись на пересечении улиц Московской и Матросова.
ВАЗ-2104 после удара оказался на боку и загорелся. Прибывшие на место ДТП пожарные потушили пламя.
«Автомобиль выгорел полностью. Сотрудники ДПС выясняют все обстоятельства случившегося. В результате аварии погибших нет», - уточнили очевидцы.
В августе в Вадинском районе загорелся «УАЗ-Патриот», оказавшийся в кювете. Водитель получил травмы, его госпитализировали. 59-летний пассажир погиб на месте.
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