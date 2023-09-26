В Спасском районе в ДТП погиб водитель КамАЗа

26.09.2023 | 17:44

Во вторник, 26 сентября, в Спасском районе случилось смертельное ДТП с КамАЗом.

По информации УГИБДД УМВД России по Пензенской области, трагедия произошла в 7:25 на 502-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал».

За рулем большегруза находился 54-летний водитель. Он съехал в левый кювет по ходу движения и врезался в дерево.

От полученных травм мужчина скончался на месте.

«По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в УГИБДД.

Ранее на трассе Пенза - Тамбов КамАЗ слетел с дороги и опрокинулся на бок.