На трассе Пенза - Тамбов опрокинулся грузовик

В четверг, 10 августа, на трассе Пенза - Тамбов, неподалеку от села Ермоловка, произошло серьезное ДТП. Сообщения о нем появились в соцсетях около 18 часов.
Во «ВКонтакте» выложили фотографии с места аварии. «КамАЗ слетел с трассы и перевернулся набок. Есть пострадавшие», - сообщил очевидец.
На снимках видно опрокинувшийся Iveco Trakker, около кабины - сотрудники МЧС.
На трассе рядом стоят машины ГИБДД и скорой помощи.
Официальной информации о случившемся пока нет.
Фото vk.com/penzanovosti.
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