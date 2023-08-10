На трассе Пенза - Тамбов опрокинулся грузовик

10.08.2023 | 19:17

В четверг, 10 августа, на трассе Пенза - Тамбов, неподалеку от села Ермоловка, произошло серьезное ДТП. Сообщения о нем появились в соцсетях около 18 часов.

Во «ВКонтакте» выложили фотографии с места аварии. «КамАЗ слетел с трассы и перевернулся набок. Есть пострадавшие», - сообщил очевидец.

На снимках видно опрокинувшийся Iveco Trakker, около кабины - сотрудники МЧС.

На трассе рядом стоят машины ГИБДД и скорой помощи.

Официальной информации о случившемся пока нет.

Фото vk.com/penzanovosti.