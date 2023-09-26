Следователи начали проверку по факту смерти школьника в Засечном

26.09.2023 | 12:24

Подростку, погибшему в Засечном в понедельник, 25 сентября, было 15 лет. Об этом сообщила старший помощник руководителя областного СУ СК России Татьяна Махницкая.

«Следователи устанавливают обстоятельства его смерти», - добавила она.

Юноша погиб при падении с высоты: по словам очевидцев, он выпал с 16-го этажа, предположительно с переходной лоджии. Информация о ЧП появилась в Telegram, момент падения попал на видео. Оно случилось в 20:23.

Местные жители в комментариях под постом о трагедии утверждают, что подросток учился в 10-м классе.

«Хороший мальчик», «Самый добрый человек был, всем всегда помогал, никогда не отвечал злом», «Плакать, больше ничего не остается», - написали знавшие погибшего горожане.