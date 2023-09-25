Очевидцы: В Засечном школьник погиб при падении с высоты

Вечером в понедельник, 25 сентября, в Засечном произошла трагедия. При падении с высоты погиб молодой человек.
Информация о ЧП появилась в Telegram, момент падения юноши попал на видео. Оно случилось в 20:23.
По словам местных жителей, погибший учился в 10-м классе.
Очевидцы утверждают, что он выпал с 16-го этажа, предположительно с переходной лоджии.
Официальных комментариев о случившемся в Засечном пока нет.
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