В Пензе устанавливают личность мужчины, сбитого мотоциклом

16.09.2023 | 14:30

В пятницу, 15 сентября, в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие.

Фото с места инцидента появились в соцсети «ВКонтакте». На них виден лежащий на проезжей части человек, вокруг которого собрались свидетели ДТП.

«Улица Суворова, остановка «Филармония», ДТП - сбили пешехода», - написал автор снимка.

Более подробную информацию предоставили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

По предварительным данным, в 17:20 около дома № 169 на улице Суворова 25-летний водитель мотоцикла Honda наехал на мужчину, которому на вид 65-70 лет.

И пешеход, и мотоциклист госпитализированы с телесными повреждениями. Сейчас правоохранители устанавливают личность пострадавшего.

Причины и обстоятельства дорожного инцидента устанавливают специалисты.

Это не единственный случай наезда водителей двухколесного транспорта на пешеходов. Так, 22 июня на дублере Окружной 28-летний водитель мотоцикла Honda СВR 600 сбил мужчину-пешехода, который от полученных травм скончался на месте. 30 августа в Шемышейке 18-летний парень на «Восходе-3М» наехал на 6-летнего мальчика. Травмированному ребенку потребовалась госпитализация.