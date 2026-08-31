В Сердобске мужчина на инвалидной коляске провалился в яму на дороге

Происшествия

В Сердобске мужчина на инвалидной коляске провалился в яму на дороге
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В ночь на понедельник, 31 августа, в Сердобске 60-летний инвалид провалился в яму на неосвещенном участке дороги и угодил лицом в грязь, не имея возможности выбраться самостоятельно.

В 2:32 крики о помощи услышали росгвардейцы, проводившие плановый осмотр охраняемого объекта на улице Ленина.

В Сердобске мужчина на инвалидной коляске провалился в яму на дороге

Они вытащили мужчину с протезом правой ноги, дали ему воды и усадили в служебный автомобиль, чтобы тот мог согреться (было около +5 градусов).

Инвалид рассказал, что ехал на коляске по краю проезжей части, в темноте не заметил яму, заполненную грязью, потерял равновесие и опрокинулся.

«Убедившись, что жизни и здоровью гражданина ничего не угрожает, сотрудники группы задержания вызвали бригаду скорой медицинской помощи и передали спасенного врачам для дальнейшего осмотра», - сообщили в региональном управлении Росгвардии.

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