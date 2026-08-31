В Городище в ночном ДТП погиб молодой водитель ВАЗа

В воскресенье, 30 августа, в Городище случилось дорожно-транспортное происшествие, унесшее человеческую жизнь. Сообщение о нем появилось в соцсети.

Предварительно, на улице Александра Матросова, в районе мечети, столкнулись ВАЗ-2107 и трактор с тележкой, груженной поленьями.

22-летний водитель автомобиля получил травмы, от которых скончался в машине скорой помощи, уточнили в Сети.

Все обстоятельства трагедии предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.

Официальной информации о случившемся пока нет.