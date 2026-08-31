В ДТП в Рамзае пострадал годовалый ребенок

Происшествия

В ДТП в Рамзае пострадал годовалый ребенок
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В Госавтоинспекции сообщили подробности серьезного ДТП, случившегося в воскресенье, 30 августа, в Мокшанском районе.

По предварительным данным, в 18:11 на 614-м километре трассы М-5, в селе Рамзай, столкнулись 2 автомобиля: легковой Volvo и грузовой Mercedes-Benz Actros с полуприцепом.

За рулем первого находился 41-летний мужчина, вторым управлял 57-летний шофер.

Водитель Volvo и 2 его пассажира (мальчик 2025 года рождения и женщина 1996 года рождения) получили травмы и были госпитализированы.

По факту аварии сейчас проводится проверка.

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