Стало известно, кто пострадал в ДТП в Пензенском районе

Во вторник, 12 сентября, в Госавтоинспекции прокомментировали дорожно-транспортное происшествие, случившееся накануне в Пензенском районе.
По предварительным данным, в 18:40 на 269-м километре трассы Тамбов - Пенза столкнулись ВАЗ-2107, за рулем которого находился 64-летний мужчина, и Suzuki Grand Vitara под управлением 20-летнего парня.
После удара иномарка врезалась в дорожное ограждение и превратилась в груду металла.
Водитель автомобиля Suzuki Grand Vitara получил травмы различной степени тяжести, с которыми его госпитализировали.
«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
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