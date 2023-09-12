Стало известно, кто пострадал в ДТП в Пензенском районе

12.09.2023 | 13:34

Во вторник, 12 сентября, в Госавтоинспекции прокомментировали дорожно-транспортное происшествие, случившееся накануне в Пензенском районе.

По предварительным данным, в 18:40 на 269-м километре трассы Тамбов - Пенза столкнулись ВАЗ-2107, за рулем которого находился 64-летний мужчина, и Suzuki Grand Vitara под управлением 20-летнего парня.

После удара иномарка врезалась в дорожное ограждение и превратилась в груду металла.

Водитель автомобиля Suzuki Grand Vitara получил травмы различной степени тяжести, с которыми его госпитализировали.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.