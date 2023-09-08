В пензенском кафе молодая женщина избила охранника

08.09.2023 | 09:15

Поздним вечером четверга, 7 сентября, в кафе на улице Белинского в Пензе случился инцидент, в котором пострадал страж порядка.

«У посетительницы развлекательного заведения произошел конфликт с персоналом. Причиной стало чрезмерное употребление спиртных напитков», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Охранники попытались утихомирить гостью, но та набросилась на одного из них и несколько раз ударила по голове.

Один из работников кафе нажал тревожную кнопку, и в 23:19 на место происшествия прибыли сотрудники отдела вневедомственной охраны. Они задержали 23-летнюю гражданку, напавшую на охранника, и передали сотрудникам полиции.

20 июля в том же кафе на улице Белинского от кулаков клиента пострадал 29-летний официант. Он сделал замечание посетителю, пристававшему к девушке, и тот накинулся на него с кулаками. Сотрудника заведения госпитализировали с травмами.