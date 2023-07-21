В Пензе официанта в баре избили из-за девушки

21.07.2023 | 09:15

В Пензе госпитализировали 29-летнего работника бара, избитого посетителем. Конфликт между ними случился из-за девушки.

Инцидент произошел в 6:28 в четверг, 20 июля, на улице Белинского.

26-летний пензенец распивал спиртное и в процессе начал оскорблять девушку за соседним столиком. Она пожаловалась официанту, тот сделал замечание посетителю. В ответ мужчина накинулся на работника бара с кулаками, нанося удары в область головы.

Персонал тут же нажал тревожную кнопку, и через несколько минут на место прибыли сотрудники Росгвардии. Они задержали агрессивно настроенного горожанина, а для официанта вызвали бригаду скорой помощи.

«Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Медики госпитализировали травмированного 29-летнего мужчину (официанта. - Прим. ред.)», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в областном управлении Росгвардии.