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Происшествия

В Пензе официанта в баре избили из-за девушки

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В Пензе госпитализировали 29-летнего работника бара, избитого посетителем. Конфликт между ними случился из-за девушки.

Инцидент произошел в 6:28 в четверг, 20 июля, на улице Белинского.

26-летний пензенец распивал спиртное и в процессе начал оскорблять девушку за соседним столиком. Она пожаловалась официанту, тот сделал замечание посетителю. В ответ мужчина накинулся на работника бара с кулаками, нанося удары в область головы.

Персонал тут же нажал тревожную кнопку, и через несколько минут на место прибыли сотрудники Росгвардии. Они задержали агрессивно настроенного горожанина, а для официанта вызвали бригаду скорой помощи.

«Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Медики госпитализировали травмированного 29-летнего мужчину (официанта. - Прим. ред.)», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в областном управлении Росгвардии.

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