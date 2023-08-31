Сетевое издание|18+|Четверг|31 авг 2023|20:52
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+23oC
+24oC
Завтра | Ясно |
 

Происшествия

Пензенцев шокировали кадры со сбитой женщиной в Терновке

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В среду, 30 августа, в Терновке на улице Сухумской ВАЗ-2115 сбил 24-летнюю женщину. От сильного удара она отлетела в сторону, а ее обувь приземлилась на землю лишь спустя несколько секунд. Все это запечатлел видеорегистратор, кадры момента ДТП появились в Сети 31-го числа.

По предварительным данным, происшествие случилось в 18:32 около дома № 15а. Автомобилем управлял 33-летний водитель. Как сообщили в УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области, пешеход была госпитализирована с травмами.

На видео, выложенном в Сеть, запечатлено, как ВАЗ сбивает молодую женщину, оказавшуюся на дороге, после чего останавливается. От удара она падает на землю. Водитель выскакивает из машины, подбегает к лежащей на земле и хватается за свою голову.

Пензенцев эти кадры шокировали. Они начали спорить, кто виноват в случившемся: «Ужас», «Походу ключицу сломала», «Вот так, она не посмотрела, а водителю отвечай», «Аж тапки слетели, да причем высоко достаточно», «Водителя жалко, особенно увидев его реакцию», «А водитель мог и скорость скинуть, видит же - человек. Ладно, ночью, понять можно, но днем».

Ранее на проспекте Строителей, напротив ТРК «Коллаж», под колеса ВАЗ-2114 попала 40-летняя женщина. Ей также потребовалась госпитализация.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео vk.com/penzach58
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте