Пензенцев шокировали кадры со сбитой женщиной в Терновке

31.08.2023 | 20:05

В среду, 30 августа, в Терновке на улице Сухумской ВАЗ-2115 сбил 24-летнюю женщину. От сильного удара она отлетела в сторону, а ее обувь приземлилась на землю лишь спустя несколько секунд. Все это запечатлел видеорегистратор, кадры момента ДТП появились в Сети 31-го числа.

По предварительным данным, происшествие случилось в 18:32 около дома № 15а. Автомобилем управлял 33-летний водитель. Как сообщили в УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области, пешеход была госпитализирована с травмами.

На видео, выложенном в Сеть, запечатлено, как ВАЗ сбивает молодую женщину, оказавшуюся на дороге, после чего останавливается. От удара она падает на землю. Водитель выскакивает из машины, подбегает к лежащей на земле и хватается за свою голову.

Пензенцев эти кадры шокировали. Они начали спорить, кто виноват в случившемся: «Ужас», «Походу ключицу сломала», «Вот так, она не посмотрела, а водителю отвечай», «Аж тапки слетели, да причем высоко достаточно», «Водителя жалко, особенно увидев его реакцию», «А водитель мог и скорость скинуть, видит же - человек. Ладно, ночью, понять можно, но днем».

Ранее на проспекте Строителей, напротив ТРК «Коллаж», под колеса ВАЗ-2114 попала 40-летняя женщина. Ей также потребовалась госпитализация.