В Сосновоборском районе погиб молодой водитель ВАЗа

24.08.2023 | 10:49

Ночью в среду, 23 августа, в Сосновоборском районе случилась смертельная авария.

По предварительным данным, в 3:00 на 3-м километре дороги с. Топоровка - с. Маркино - с. Кардафлей 25-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 съехал в кювет, где машина опрокинулась.

От полученных травм молодой мужчина скончался на месте.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

2 июля в Пензенском районе в аналогичном ДТП погибла 30-летняя женщина, находившаяся в салоне перевернувшегося автомобиля Opel Corsa.