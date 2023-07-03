В ДТП в Пензенском районе погибла 30-летняя женщина

03.07.2023 | 16:10

В воскресенье, 2 июля, на 481-м километре трассы Нижний Новгород - Саратов (Пензенский район) произошла смертельная авария. Ее участником стал один автомобиль - Opel Corsa.

В 7:10 водитель, женщина 1990 года рождения, не справилась с управлением и съехала в кювет. Машина опрокинулась.

«В результате происшествия водитель была осмотрена бригадой скорой помощи и отпущена, пассажир - женщина 1974 года рождения - получила телесные повреждения и была госпитализирована, еще один пассажир - женщина 1993 года рождения - от полученных телесных повреждений скончалась на месте», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

По данному факту проводится проверка.

В пятницу, 30 июня, в Иссинском районе в ДТП погиб водитель «Нивы», слетевшей в кювет.