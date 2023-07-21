Появились кадры с места ДТП c 10-летним ребенком в Терновке

21.07.2023 | 16:37

ГИБДД показала кадры с места дорожно-транспортного происшествия с участием 10-летнего ребенка на самокате. Ребенок попал под колеса Toyota Corolla вечером в четверг, 20 июля, около дома № 148 на улице Терновского в Пензе.

По предварительной информации, мальчика в 17:30 сбил 38-летний водитель.

«В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего», - сообщила старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Алина Романкова.

Госавтоинспекция просит родителей внимательнее следить за тем, где гуляют их дети. Прежде чем отпустить ребенка на улицу с самокатом, стоит убедиться, что он будет кататься в безопасном месте.

«Не забывайте, что самокат - одно из самых неустойчивых и незащищенных средств передвижения. Помните, легкомысленное отношение к правилам дорожного движения и игнорирование транспортной дисциплины приводит к трагическим последствиям», - предупредила Алина Романкова.