Сетевое издание|18+|Пятница|21 июл 2023|17:24
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+22oC
+23oC
Завтра | Ясно |
 

Происшествия

Появились кадры с места ДТП c 10-летним ребенком в Терновке

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


ГИБДД показала кадры с места дорожно-транспортного происшествия с участием 10-летнего ребенка на самокате. Ребенок попал под колеса Toyota Corolla вечером в четверг, 20 июля, около дома № 148 на улице Терновского в Пензе.

По предварительной информации, мальчика в 17:30 сбил 38-летний водитель.

«В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего», - сообщила старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Алина Романкова.

Госавтоинспекция просит родителей внимательнее следить за тем, где гуляют их дети. Прежде чем отпустить ребенка на улицу с самокатом, стоит убедиться, что он будет кататься в безопасном месте.

«Не забывайте, что самокат - одно из самых неустойчивых и незащищенных средств передвижения. Помните, легкомысленное отношение к правилам дорожного движения и игнорирование транспортной дисциплины приводит к трагическим последствиям», - предупредила Алина Романкова.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео Управления ГИБДД УМВД РФ по Пензенской области
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте