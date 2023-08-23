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Происшествия

В Городище водитель «Калины» сбил ребенка

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В Городище во второй раз за несколько дней произошло ДТП с участием ребенка. Авария случилась в среду, 23 августа, в 13:16.

Об инциденте сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Городищенского района.

На улице Кошевого водитель автомобиля «Лада-Калина» сбил мальчика 2009 года рождения, который ехал на велосипеде.

Школьник получил травмы и был доставлен в областную детскую больницу в Пензе.

21 августа на улице Матросова в Городище 23-летний водитель Volkswagen сбил пешехода - ребенка 2010 года рождения. Мальчика госпитализировали.

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Источник — фото vk.com/public212374793
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