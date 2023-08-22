В Городищенском районе в вечернем ДТП пострадал подросток

22.08.2023 | 09:44

В понедельник, 21 августа, на улице Матросова в Городище произошло ДТП, в котором пострадал школьник.

Информация об аварии появилась в районной группе соцсети «ВКонтакте».

По предварительным данным, ДТП случилось в 20:50. Водитель Volkswagen сбил пешехода, ребенка 2010 года рождения.

«С травмами различной степени тяжести он госпитализирован в детскую больницу Пензы», - гласит сообщение.

20 августа 7-летний мальчик попал под машину на улице Изумрудной в Засечном Пензенского района. Он выбежал с игровой площадки, не заметил автомобиль на внутридворовой дороге и оказался под колесами. Ребенка госпитализировали.