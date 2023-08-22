В Городищенском районе в вечернем ДТП пострадал подросток

В понедельник, 21 августа, на улице Матросова в Городище произошло ДТП, в котором пострадал школьник.
Информация об аварии появилась в районной группе соцсети «ВКонтакте».
По предварительным данным, ДТП случилось в 20:50. Водитель Volkswagen сбил пешехода, ребенка 2010 года рождения.
«С травмами различной степени тяжести он госпитализирован в детскую больницу Пензы», - гласит сообщение.
20 августа 7-летний мальчик попал под машину на улице Изумрудной в Засечном Пензенского района. Он выбежал с игровой площадки, не заметил автомобиль на внутридворовой дороге и оказался под колесами. Ребенка госпитализировали.
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