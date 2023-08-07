Смертельное ДТП в Нижнеломовском районе: столкнулись 3 автомобиля

07.08.2023 | 17:19

В УГИБДД прокомментировали смертельное ДТП на трассе в Нижнеломовском районе, которое случилось около 14:40 в понедельник, 7 августа.

Ранее фото с места аварии опубликовали в соцсети «ВКонтакте». На нем запечатлены столкнувшиеся лоб в лоб фургон и легковой автомобиль.

Как уточнили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области, ДТП случилось на 518-м километре трассы М-5. Участниками стали 54-летний водитель «Лады-Калины», 20-летний - «Газели», а также 27-летний автомобилист за рулем Kia Rio.

«В результате происшествия водитель «Лады-Калины» от полученных телесных повреждений скончался на месте, водитель «Газели» получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение», - сообщили в Госавтоинспекции.

По факту случившегося проводят проверку.