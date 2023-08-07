Смертельная авария вызвала пробку на нижнеломовской трассе

В понедельник, 7 августа, на трассе в Нижнеломовском районе, недалеко от села Серый Ключ, случилось ДТП со смертельным исходом.
О нем в социальных сетях сообщили очевидцы.
Авария произошла около 15:00. Судя по снимку, участниками стали грузовая «Газель» и легковой автомобиль. Они столкнулись лоб в лоб, передняя часть легковушки сильно деформирована.
«Большая пробка в сторону Пензы», - отмечают водители.
Пока официальной информации о случившемся нет. Как сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.
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