Смертельная авария вызвала пробку на нижнеломовской трассе

07.08.2023 | 16:31

В понедельник, 7 августа, на трассе в Нижнеломовском районе, недалеко от села Серый Ключ, случилось ДТП со смертельным исходом.

О нем в социальных сетях сообщили очевидцы.

Авария произошла около 15:00. Судя по снимку, участниками стали грузовая «Газель» и легковой автомобиль. Они столкнулись лоб в лоб, передняя часть легковушки сильно деформирована.

«Большая пробка в сторону Пензы», - отмечают водители.

Пока официальной информации о случившемся нет. Как сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.