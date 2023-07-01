В Иссинском районе авария унесла жизнь водителя «Нивы»

01.07.2023 | 11:47

В пятницу, 30 июня, в Пензенской области случилось смертельное ДТП.

По предварительным данным, в 19:50 в Иссинском районе, на 3-м километре дороги Каменный Брод - Верхняя Салмовка автомобиль ВАЗ-2121 («Нива») слетел в кювет и врезался в препятствие.

Водитель «Нивы» от травм скончался на месте.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В субботу, 1 июля, в Пензенской области наблюдаются существенные осадки, прогнозируется гроза. В связи с этим возрастает риск дорожно-транспортных происшествий и устанавливаются ограничения в движении транспорта, предупредили в главном региональном управлении МЧС.