В Иссинском районе авария унесла жизнь водителя «Нивы»

В пятницу, 30 июня, в Пензенской области случилось смертельное ДТП.
По предварительным данным, в 19:50 в Иссинском районе, на 3-м километре дороги Каменный Брод - Верхняя Салмовка автомобиль ВАЗ-2121 («Нива») слетел в кювет и врезался в препятствие.
Водитель «Нивы» от травм скончался на месте.
«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
В субботу, 1 июля, в Пензенской области наблюдаются существенные осадки, прогнозируется гроза. В связи с этим возрастает риск дорожно-транспортных происшествий и устанавливаются ограничения в движении транспорта, предупредили в главном региональном управлении МЧС.
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