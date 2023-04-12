Под Городищем погиб водитель загоревшейся «Приоры»

12.04.2023 | 09:15

В ночь на среду, 12 апреля, в Городищенском районе случилось дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

По данным местной единой диспетчерской дежурной службы, в 1:59 на 679-м километре трассы М-5 (вблизи поворота на Городище) водитель автомобиля «Лада-Приора» не справился с управлением, так что машина слетела в кювет.

Там она вспыхнула и полностью сгорела.

«К сожалению, водитель погиб на месте аварии», - сообщил Telegram-канал «Подслушано Городищенский район».

29 января в Городище вспыхнул автомобиль Datsun on-DO. При пожаре пострадал молодой человек 2003 года рождения. Медики госпитализировали его в 6-ю городскую больницу Пензы с ожогами 1-й и 2-й степени лица и рук.