Сетевое издание|18+|Среда|12 апр 2023|10:38
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

Под Городищем погиб водитель загоревшейся «Приоры»

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В ночь на среду, 12 апреля, в Городищенском районе случилось дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

По данным местной единой диспетчерской дежурной службы, в 1:59 на 679-м километре трассы М-5 (вблизи поворота на Городище) водитель автомобиля «Лада-Приора» не справился с управлением, так что машина слетела в кювет.

Там она вспыхнула и полностью сгорела.

«К сожалению, водитель погиб на месте аварии», - сообщил Telegram-канал «Подслушано Городищенский район».

29 января в Городище вспыхнул автомобиль Datsun on-DO. При пожаре пострадал молодой человек 2003 года рождения. Медики госпитализировали его в 6-ю городскую больницу Пензы с ожогами 1-й и 2-й степени лица и рук.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — t.me/podslushano058
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте