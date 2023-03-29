Открытый люк на проспекте Победы стал причиной ДТП

29.03.2023 | 19:48

Открытый люк на второй полосе дороги послужил причиной столкновения машин. Аварии на проспекте Победы предшествовало ЧП, из-за которого крышка оказалась на тротуаре.

«Микроавтобус наехал на люк, он вылетел. Он колесо сломал, уехал делать, а мы после него ехали», - рассказал водитель иномарки.

Крышка, видимо, держалась неплотно и отлетела на тротуар рядом с пешеходным переходом, чудом не задев людей. Но открытая шахта заставила водителей понервничать. Управлявший Renault, заметив опасность, затормозил, а ехавший позади на «Приоре» не успел. Результат - ДТП.

«Приоре» досталось серьезно: разбита передняя часть. Renault на вид обошелся без сильных повреждений, есть только несколько царапин. Но водитель намерен осмотреть авто у профессионалов, поскольку «тряхнуло ощутимо».

Участники ДТП вызвали Госавтоинспекцию. Вероятно, собственнику отечественной машины придется предъявлять претензии организации, которая отвечает за канализационный колодец близ остановки «Пензтяжпромарматура» (по направлению в центр).