Сетевое издание|18+|Среда|29 мар 2023|21:41
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+9oC
+10oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

Открытый люк на проспекте Победы стал причиной ДТП

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Открытый люк на второй полосе дороги послужил причиной столкновения машин. Аварии на проспекте Победы предшествовало ЧП, из-за которого крышка оказалась на тротуаре.

«Микроавтобус наехал на люк, он вылетел. Он колесо сломал, уехал делать, а мы после него ехали», - рассказал водитель иномарки.

Крышка, видимо, держалась неплотно и отлетела на тротуар рядом с пешеходным переходом, чудом не задев людей. Но открытая шахта заставила водителей понервничать. Управлявший Renault, заметив опасность, затормозил, а ехавший позади на «Приоре» не успел. Результат - ДТП.

«Приоре» досталось серьезно: разбита передняя часть. Renault на вид обошелся без сильных повреждений, есть только несколько царапин. Но водитель намерен осмотреть авто у профессионалов, поскольку «тряхнуло ощутимо».

Участники ДТП вызвали Госавтоинспекцию. Вероятно, собственнику отечественной машины придется предъявлять претензии организации, которая отвечает за канализационный колодец близ остановки «Пензтяжпромарматура» (по направлению в центр).

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте