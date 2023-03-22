В Пензе ищут водителя, сбившего пенсионерку на улице Аустрина

22.03.2023 | 10:47

Сотрудники Госавтоинспекции ищут очевидцев дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадал пешеход.

По предварительным данным, 6 марта в 11:50 напротив дома № 154 на улице Аустрина под колесами автомобиля оказалась 63-летняя женщина.

Водитель машины с места происшествия скрылся.

«Убедительная просьба к свидетелям данного происшествия позвонить по телефонам: 59-91-26, 59-90-47, 59-90-02 - или обратиться по адресу г. Пенза, ул. Бакунина, 181», - призвали граждан в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Это не первый случай, когда водитель, сбив пешехода, уезжает. В этом году зарегистрировано несколько подобных инцидентов.

Так, в феврале в Пензе пострадали 11-летний мальчик и 16-летняя девочка, а в Городищенском районе - 18-летняя девушка.