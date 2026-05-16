В ДТП в Никольском районе пострадали 2 человека

В Никольском районе случилось серьезное ДТП с участием легкового автомобиля, в котором пострадали два человека.

По предварительным данным, в 13:10 пятницы, 15 мая, на 50-м километре дороги Городище - Никольск - Ночка 48-летний водитель RAM не справился с управлением. Машина слетела с дороги и врезалась в дерево.

В ДТП пострадали автомобилист и его 42-летняя пассажирка, медики госпитализировали их, рассказали в ГАИ Пензенской области.

На место аварии прибыли сотрудники службы спасения Никольского района.

«Помощь по деблокировке не потребовалась, спасатели провели комплекс мероприятий по предотвращению вторичных поражающих факторов при ДТП», - сообщили в учреждении.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии.

