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Происшествия

В Пензе водитель сбил 16-летнюю девушку и уехал

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Сотрудники Госавтоинспекции просят жителей Пензы помочь в розыске водителя, покинувшего место ДТП.

Инцидент произошел в понедельник, 13 февраля. По предварительным данным, в 8:30 напротив дома № 148 на улице Терновского в Пензе водитель неустановленного автомобиля наехал на 16-летнюю девушку.

Она получила телесные повреждения, а водитель скрылся.

«Свидетелей просят позвонить по телефонам: 59-90-02, 59-90-04 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Аналогичное ДТП случилось 12 февраля в Городищенском районе, на 7-м километре дороги Сурск - Затон. Пострадала 18-летняя девушка, ее госпитализировали. Вероятно, к аварии причастен водитель автомобиля ВАЗ-2106 серо-синего цвета. На задней части машины имеются повреждения. Всех, кто владеет какой-либо информацией, просят позвонить по номерам: 8 (841) 583-25-19, 8 (841) 583-31-01.

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