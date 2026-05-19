В Пензе мотоциклист попал в ДТП из-за ямы на проспекте Победы

В Пензе в понедельник, 18 мая, на проспекте Победы случилось ДТП с участием мототранспорта.

По предварительным данным, в 16:15 в Пензе, напротив дома № 1 на улице Ульяновской, 46-летний водитель мотоцикла Honda Silver Wings врезался в препятствие. Мужчина получил травмы. Очевидцы запечатлели на видео, как он лежит на краю ямы.

Медики госпитализировали мужчину, сообщили в областной ГАИ.

Ранее на этом участке проспекта обрушился асфальт в трех местах. Место огородили.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.