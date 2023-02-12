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Происшествия

В Городищенском районе ищут водителя, сбившего девушку

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В Городищенском районе разыскивают очевидцев ДТП, в котором пострадал человек. Авария произошла в воскресенье, 12 февраля, на 7-м километре дороги Сурск - Затон.

Информация об инциденте появилась в группе «Подслушано Городищенский район» социальной сети «ВКонтакте».

В 1:30 водитель неустановленного автомобиля въехал в стоявший на правом краю проезжей части ВАЗ-2121, а после сбил 18-летнюю девушку. С места происшествия он скрылся.

«В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована в медицинское учреждение», - говорится в посте.

Вероятно, к аварии причастен водитель автомобиля ВАЗ-2106 серо-синего цвета. На задней части машины имеются повреждения.

Очевидцев, а также других людей, которые владеют какой-либо информацией о ДТП, просят позвонить по номерам: 8(841)-583-25-19, 8(841)-583-31-01.

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