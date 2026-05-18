В Мордовском Ишиме опрокинулась «девятка», водитель погиб

В ночь на субботу, 16 мая, в селе Мордовский Ишим Городищенского района случилась смертельная авария.

По предварительным данным, в 2:00 на 12-м километре дороги Городище - Шемышейка, на улице Городищенской, 34-летний водитель автомобиля ВАЗ-2109 не справился с управлением.

Машина съехала в кювет и опрокинулась.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.