В Пензе ищут 29-летнего мужчину, о котором нет сведений с 11 мая

Родственники и волонтеры разыскивают 29-летнего жителя Пензы Максима Анатольевича Якунина. Его местонахождение неизвестно с 11 мая.

Ориентировку на пропавшего распространило региональное отделение поискового отряда «ЛизаАлерт» вечером 17-го числа.

Рост мужчины 178 сантиметров, телосложение нормальное. У него короткие черные волосы м карие глаза.

В день исчезновения на пензенце были черная куртка, черные джинсы, серые кроссовки и черная шапка.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить по номеру горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.